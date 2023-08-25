Михаил Фисенко: рад, что драк становится больше, потому что они приносят эмоции

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко высказал мнение о драках во время матчей.

«Я не против сбросить перчатки — важно победить в драке? Да. Хотя в последние годы стал меньше драться, не знаю, с чем это связано. Но не сбавляю к себе требований. Драка ради драки не всегда эффективна, а когда в игре надо заступиться за партнёра, то, конечно, буду это делать.

Для драки нужен подходящий момент? Я подписан на телеграм-канал Алексея Шевченко, и он постоянно выкладывает моменты с драками. Вижу, что их много происходит летом на предсезонных турнирах. Я лично рад, что драк становится больше, потому что они приносят эмоции – и для болельщиков, и для хоккеистов, придают импульс игре. Надеюсь, в сезоне будет так же.

Правильно ли, что КХЛ перестала давать штраф за сброшенные перчатки, если драки не было? Это отлично. Я уже сталкивался с этим. Бывает, что человек отвечает тебе согласием на драку, и ты начинаешь скидывать перчатки. Но он в этот момент уезжает, а тебе дают штраф. Некоторые пытались обмануть. Но если ты не готов, то просто скажи «нет» или отъезжай. Теперь не будет тех людей, которые говорят «да» и сруливают на лавку.

В КХЛ дают дисквалификацию после второй драки в сезоне? Это не очень приятно. Но в других клубах, где у меня было две драки и более, руководство закрывало штраф», — приводит слова Фисенко «РБ Спорт».