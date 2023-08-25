Михаил Фисенко: рад, что драк становится больше, потому что они приносят эмоции

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко высказал мнение о драках во время матчей.
«Я не против сбросить перчатки — важно победить в драке? Да. Хотя в последние годы стал меньше драться, не знаю, с чем это связано. Но не сбавляю к себе требований. Драка ради драки не всегда эффективна, а когда в игре надо заступиться за партнёра, то, конечно, буду это делать.
Для драки нужен подходящий момент? Я подписан на телеграм-канал Алексея Шевченко, и он постоянно выкладывает моменты с драками. Вижу, что их много происходит летом на предсезонных турнирах. Я лично рад, что драк становится больше, потому что они приносят эмоции – и для болельщиков, и для хоккеистов, придают импульс игре. Надеюсь, в сезоне будет так же.
Правильно ли, что КХЛ перестала давать штраф за сброшенные перчатки, если драки не было? Это отлично. Я уже сталкивался с этим. Бывает, что человек отвечает тебе согласием на драку, и ты начинаешь скидывать перчатки. Но он в этот момент уезжает, а тебе дают штраф. Некоторые пытались обмануть. Но если ты не готов, то просто скажи «нет» или отъезжай. Теперь не будет тех людей, которые говорят «да» и сруливают на лавку.
В КХЛ дают дисквалификацию после второй драки в сезоне? Это не очень приятно. Но в других клубах, где у меня было две драки и более, руководство закрывало штраф», — приводит слова Фисенко «РБ Спорт».
- 26 августа 2023
-
00:03
- 25 августа 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:18
-
23:10
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:35
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:48
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:02
-
19:35
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:48
-
18:42