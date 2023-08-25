Вице-президент «Куньлуня»: мы — не подмосковная команда

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов заявил, что команду не стоит считать подмосковной.

«Китайцы не воспринимают команду как подмосковную. На самом деле, возможно, всё это пошло под влиянием прессы или каких-то комментариев, что мы подмосковная команда. А мы не подмосковная команда. Это сборная Китая. Ребята, которые сидят в раздевалке, они выходят и играют за сборную Китая. И эти ребята узнаваемы в стране. Когда мы на ковидной Олимпиаде в Китае играли со сборной Германии, на матч пришло 10 тысяч. Люди приходили на китайские матчи.

Давайте будем откровенны. Сейчас у нас проходит женский чемпионат мира в Шэньчжэне, и там минимум 7,5–8,5 тысячи зрителей. А женская команда – это тоже «Куньлунь», который четыре года выступал в Подмосковье. Наша игра здесь – это вынужденная мера. Именно поэтому нам сложно привлекать людей на трибуны, потому что мы не осознаём себя подмосковной командой. Мы находимся здесь вынужденно, потому что у нас нет другого способа делать ту работу, которую мы должны делать. Мы должны развивать сборную Китая, чтобы она поднималась у нас вверх», — передаёт слова Феоктистова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.