Игнатьев: задача «Куньлуня» — побеждать в каждой игре. По крайней мере иметь шанс

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев прокомментировал поражение в матче Кубка мэра Москвы со «Спартаком» (1:4).
«Сложно оценивать игру, «Спартак» был побыстрее. Это видно и по количеству бросков, и по количеству моментов. После такого матча сложно что‑либо комментировать. Не могу сказать, что просто не наступило время, когда надо «побежать». Ребятам самим хотелось бы.
Те, кто есть, имеют квалификацию. В этом году не приходится жаловаться на состав: к 1 августа у нас был полноценный тренировочный лагерь. Надеюсь, что ко 2 сентября наша работа не пройдёт даром.
Ни для кого не секрет, что ребята составляют основную часть китайской сборной. В феврале будет олимпийская квалификация в Англии, федерация ставит свои цели. Но не может быть никакой квалификации, если ничего не будет здесь. Поэтому мы хотим побеждать в каждой игре, по крайней мере иметь шанс на это», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2023
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