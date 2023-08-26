Захаркин: послать ИИХФ проще всего, но ничем хорошим для Федотова и ЦСКА это не обернётся

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин считает, что в истории с вратарём Иваном Федотовым не нужно действовать резко, а стоит договориться, соблюдая регламент. Специалист считает, что обострение конфликта с ИИХФ обернётся негативными последствиями и для Федотова, и для армейского клуба.

«За Ивана в нынешней ситуации должен вступиться ЦСКА, потому что клуб подписывает с ним контракт. ЦСКА должен каким-то образом договориться с «Филадельфией». То есть, должна быть проделана работа, чтобы Иван играл. Он не может оставаться без хоккея. Мы не знаем каких-то юридических нюансов этой истории. Но, безусловно, судьбу Федотова должен решать ЦСКА.

Федотову стоит сбежать в НХЛ, как раньше наши игроки делали? Нет, ну что вы! Таких мыслей вообще не должно быть. Не надо никуда бежать, не надо никому угрожать. Есть цивилизованные способы решения проблемы. ИИХФ, НХЛ и ФХР связывают юридические отношения. Стороны уважают контракты хоккеистов. ЦСКА должен понять статус контракта Федотова и разобраться с «Филадельфией». Это вопрос переговоров — надо разговаривать, договариваться.

Всегда есть возможность договориться, соблюдая регламент. Зачем тогда клубы содержат юристов, директоров, менеджеров? Они и должны вести эту работу. Послать Международную федерацию хоккея проще всего. Но, как потом это обернётся? Зачем это надо? Я — за цивилизованный способ решения проблем», — цитирует Захаркина «РБ Спорт».