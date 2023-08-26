Вадим Шипачёв оценил готовность «Ак Барса» к новому сезону КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв подвёл итоги заключительного матча Кубка губернатора Челябинской области, в котором казанцы оказались сильнее «Металлурга» (5:2), и оценил готовность команды к сезону.

«Хорошо, что сегодня выиграли матч — с хорошим настроением отправимся домой. Отдохнём и продолжим готовиться к сезону. Наш тренерский штаб отлично умеет нас мотивировать, проблем с мотивацией нет. Хорошо, что сегодня победили. Биляш [Тимур Билялов] нас подтащил, молодец.

Насколько команда готова к сезону? Нормально, ещё есть неделя, чтобы привести в порядок физическое состояние, голову. Классно сыграли на турнире, против хороших команд. Организация была отличной.

Начну сезон с привычными партнёрами по тройке – Кагарлицким и Яшкиным? Пока не знаю, тренерский штаб определит. Сегодня Диме дали передохнуть, а так он хорошо играет, своё дело делает», — цитирует Шипачёва официальный сайт казанцев.

Первый матч нового сезона КХЛ «Ак Барс» проведёт на выезде с ЦСКА 1 сентября.