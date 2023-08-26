Дубль Сэма Анаса помог минскому «Динамо» обыграть «Адмирал» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в Минске, в котором местное «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» со счётом 4:1.
Главным героем матча стал легионер «Динамо» Сэм Анас, оформивший дубль. Ещё по шайбе за минчан забросили Джемел Смит и Сергей Кузнецов. Единственный гол у «Адмирала» на счету Александра Шевченко с передачи Даниила Гутика. Ворота команд защищали голкиперы Никита Серебряков и Алексей Колосов.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
26 августа 2023, суббота. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Кузнецов (Кодола, Мороз) – 17:04 (5x5) 2:0 Смит (Калдис, Кодола) – 19:15 (5x5) 3:0 Анас (Волков) – 28:39 (5x4) 3:1 Шевченко (Гутик) – 31:21 (5x5) 4:1 Анас (Кёрран) – 51:33 (5x4)
Завтра минское «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч с нижегородским «Торпедо». Повторный матч с «Адмиралом» минчане проведут 29 августа. «Адмирал» же заключительный товарищеский матч проведёт 28 августа с нижегородским «Торпедо».
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