Дубль Сэма Анаса помог минскому «Динамо» обыграть «Адмирал» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в Минске, в котором местное «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» со счётом 4:1.

Главным героем матча стал легионер «Динамо» Сэм Анас, оформивший дубль. Ещё по шайбе за минчан забросили Джемел Смит и Сергей Кузнецов. Единственный гол у «Адмирала» на счету Александра Шевченко с передачи Даниила Гутика. Ворота команд защищали голкиперы Никита Серебряков и Алексей Колосов.

Завтра минское «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч с нижегородским «Торпедо». Повторный матч с «Адмиралом» минчане проведут 29 августа. «Адмирал» же заключительный товарищеский матч проведёт 28 августа с нижегородским «Торпедо».