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«Витязь» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» в матче Кубка мэра Москвы

«Витязь» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» в матче Кубка мэра Москвы
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Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались подмосковный «Витязь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Витязь» одержал победу со счётом 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

В первом периоде хоккеисты «Витязя» дважды реализовали большинство. Отличились Иван Савчик и Игорь Угольников. В начале второго игрового отрезка нападающий «Куньлунь Ред Стар» Тайлер Вон отыграл один гол. На 24-й минуте защитник китайской команды Зак Лесли сравнял счёт. Но уже через 16 секунд Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Девин Броссо перевёл игру в овертайм, забросив шайбу на 59-й минуте при игре «6 на 5».

Команды определили победителя в серии послематчевых бросков. Победный буллит на счету нападающего «Витязя» Виталия Попова.

«Витязь» сыграет в матче за третье место. Соперник подмосковного клуба определится по итогам вечерней встречи московского «Динамо» и хабаровского «Амура».

Кубок мэра Москвы . Группа B
26 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Савчик (Цицюра, Рой) – 06:33 (5x4)     2:0 Угольников (Кара, Галузин) – 15:30 (5x4)     2:1 Вон (Броссо, Вон) – 20:22 (5x5)     2:2 Лесли (Вон) – 33:04 (5x5)     3:2 Кара (Савчик) – 33:20 (5x5)     3:3 Броссо (Вон) – 58:46 (6x5)     4:3 Попов – 65:00    
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