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«Витязь» по буллитам победил «Куньлунь Ред Стар» в матче Кубка мэра Москвы

Завершился матч Кубка мэра Москвы, в котором встречались подмосковный «Витязь» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Витязь» одержал победу со счётом 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

В первом периоде хоккеисты «Витязя» дважды реализовали большинство. Отличились Иван Савчик и Игорь Угольников. В начале второго игрового отрезка нападающий «Куньлунь Ред Стар» Тайлер Вон отыграл один гол. На 24-й минуте защитник китайской команды Зак Лесли сравнял счёт. Но уже через 16 секунд Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Девин Броссо перевёл игру в овертайм, забросив шайбу на 59-й минуте при игре «6 на 5».

Команды определили победителя в серии послематчевых бросков. Победный буллит на счету нападающего «Витязя» Виталия Попова.

«Витязь» сыграет в матче за третье место. Соперник подмосковного клуба определится по итогам вечерней встречи московского «Динамо» и хабаровского «Амура».