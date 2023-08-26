Кудашов — об О’Делле: с новыми правилами центральные нужны на две точки вбрасывания

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о тактике команды на вбрасываниях, а также о конкуренции среди вратарей. Сегодня, 26 августа, «Динамо» разгромило «Амур» (6:0) в матче Кубка мэра Москвы.
«Выпустили О’Делла на вбрасывание в своей зоне в меньшинстве в начале второго периода? Вы знаете, я вообще давно уже говорил, что с этими изменениями в правилах уже практически нужны центральные – один на одну точку вбрасывания, второй – на другую. Раньше как-то центральные учились играть и справа, и слева, быть более универсальными. А сейчас вот будем постоянно выпускать О’Делла на вбрасывания в эту точку, потому что в основном её забирает соперник. Это было планово. Так делают практически все команды, выпуская центрального, который хорошо умеет играть на вбрасывании.
Моторыгин вмешался в борьбу основных вратарей? Я вам ещё в начале предсезонки говорил, что он уже вмешался в борьбу двух основных вратарей. У нас живая конкуренция – и среди полевых игроков, и среди вратарей. Поживём – увидим. Тут не надо делать выводы. Но у него видна цель, и видно, что он делает, составляя конкуренцию. Не забываем, что сезон длинный. Хорошо, что так», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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