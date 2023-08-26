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Генменеджер «Амура»: рынок довольно пустой, но мы надеемся на ещё несколько подписаний

Генменеджер «Амура»: рынок довольно пустой, но мы надеемся на ещё несколько подписаний
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Генеральный менеджер хабаровского «Амура» Вадим Покотило высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Мы ищем усиление во всех линиях. Насколько всем известно, рынок сейчас довольно пустой. Но мы надеемся произвести ещё несколько подписаний – и до старта чемпионата, и в ходе чемпионата. Все позиции рассматриваем для возможного усиления. И вратарская не исключение, и оборона, и атака», — передаёт слова Покотило корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Амур» в своём первом матче в гостях встретится с подмосковным «Витязем». Игра состоится в субботу, 2 сентября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

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