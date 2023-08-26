Новичок «Амура» голкипер Игорь Бобков перенёс операцию на мениске

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему голкипер Игорь Бобков не провёл ни одного контрольного матча.

«Бобков не сыграл ни одного матча за всю предсезонку? К сожалению, Игорь получил травму – разрыв мениска. Он был прооперирован и сейчас выходит на лёд и готовится по индивидуальному плану. Что он мог делать – это верхний плечевой пояс – там он и не прекращал работу. Он профессионал и всё время занимался, держа себя в тонусе. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Вратарь – это тонкая позиция, и форсировать его восстановление я бы не рекомендовал. Идёт постепенное восстановление, чтобы он полностью был готов», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.