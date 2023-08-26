Новичок «Амура» голкипер Игорь Бобков перенёс операцию на мениске
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему голкипер Игорь Бобков не провёл ни одного контрольного матча.
«Бобков не сыграл ни одного матча за всю предсезонку? К сожалению, Игорь получил травму – разрыв мениска. Он был прооперирован и сейчас выходит на лёд и готовится по индивидуальному плану. Что он мог делать – это верхний плечевой пояс – там он и не прекращал работу. Он профессионал и всё время занимался, держа себя в тонусе. Мы ждём с нетерпением его возвращения. Вратарь – это тонкая позиция, и форсировать его восстановление я бы не рекомендовал. Идёт постепенное восстановление, чтобы он полностью был готов», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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