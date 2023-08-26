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Михаил Григоренко: надеюсь, что ещё удастся сыграть за сборную России на большом турнире

Михаил Григоренко: надеюсь, что ещё удастся сыграть за сборную России на большом турнире
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко выразил надежду, что ещё сыграет за сборную России на крупном турнире.

«О чём ностальгирую по сборной в первую очередь, помимо больших побед? Чемпионаты мира. Это всегда такая вишенка на торте была. Когда попадаешь в сборную, получаешь прилив эмоций. Это ведь признание тренеров, специалистов, которые тебя выбрали в национальную команду. Ребята с НХЛ приезжали. Очень круто в мае было играть на чемпионатах мира. Очень жаль, что сейчас сложилась такая ситуация.

Верю ли, что ещё надену свитер национальной команды? Надеюсь, что нашу сборную допустят и это случится в скором времени. С каждым годом становишься старше, всё сложнее соответствовать уровню сборной. Надеюсь, что ещё удастся сыграть за сборную на большом турнире», — приводит слова Григоренко «Российская газета».

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