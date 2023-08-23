Бабаев: у Жафярова изначально была договорённость с «Ак Барсом» о понижении зарплаты

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал переподписание контракта «Ак Барса» с Дамиром Жафяровым на новых условиях.

«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договорённость с руководством казанского клуба о том, Дамир пойдёт на понижение окладной части. Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», — сказал Бабаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, изначально зарплата игрока была 80 млн рублей. После переподписания она составляет 60 млн. По информации «Чемпионата», 20 млн рублей убрали в бонусную часть.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за СКА 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка.