Хоккеисты «Спартака» посетили матч футбольных одноклубников с «Ахматом». Матч прошёл 26 августа и завершился безголевой ничьей 0:0.
Фото: соцсети «Спартака»
Фото: соцсети «Спартака»
Футбольный «Спартак» не может одержать победу уже в трёх матчах РПЛ подряд.
До ничьей с «Ахматом» «Спартак» проиграл два матча кряду — сначала в 4-м туре сильнее оказался «Урал» (2:3), а в прошлом, 5-м туре «Зенит» одержал уверенную победу над красно-белыми. Стоит отметить, что ранее у «Спартака» была противоположная серия — ранее красно-белые смогли одержать пять побед подряд на старте турниров нового сезона — впервые в истории клуба.
Напомним, после результата этого матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.
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