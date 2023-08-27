Хоккеисты «Спартака» посетили матч футбольных одноклубников с «Ахматом». Матч прошёл 26 августа и завершился безголевой ничьей 0:0.

Фото: соцсети «Спартака»

Фото: соцсети «Спартака»

Футбольный «Спартак» не может одержать победу уже в трёх матчах РПЛ подряд.

До ничьей с «Ахматом» «Спартак» проиграл два матча кряду — сначала в 4-м туре сильнее оказался «Урал» (2:3), а в прошлом, 5-м туре «Зенит» одержал уверенную победу над красно-белыми. Стоит отметить, что ранее у «Спартака» была противоположная серия — ранее красно-белые смогли одержать пять побед подряд на старте турниров нового сезона — впервые в истории клуба.

Напомним, после результата этого матча «Спартак» остался на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 10 очками после шести туров чемпионата. «Ахмат» же смог подняться на одну позицию — теперь грозненская команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице с семью очками после шести сыгранных матчей.