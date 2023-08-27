Легионер «Трактора»: впереди старт сезона и новая высота — Кубок Гагарина

Канадский защитник «Трактора» Роб Хэмилтон прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:0), которая позволила клубу завоевать Кубок губернатора Челябинской области.

«Как мне атмосфера и сам матч? Это предсезонка, но я не мог представить, что увижу столько болельщиков на летнем турнире. Город, энергия фанатов, всё просто шикарно! Игра увлекательная, Зак Фукале сделал много хороших сейвов. Может быть, ему не так часто бросали, но своё он поймал, поэтому заслуженный шат-аут. Мы играли цельно, набираем обороты. Мне нравится, что команда добавляет. Приятно, что стали лучшими, играя против таких сильных соперников. Впереди старт сезона и новая высота — Кубок Гагарина.

Как мне предсезонка в России? Да всё хорошо. Конечно, она длиннее, чем в Северной Америке, но мне нравится, чувствую, что готов к старту чемпионата. Здорово, что мы всё делаем вместе, работаем, остаёмся в отеле. Всё это сплачивает.

Можно ли назвать «Ак Барс» главным фаворитом сезона? Да, конечно, достаточно посмотреть на их состав. Много парней, поигравших в НХЛ, и легенды КХЛ. Они очень сильные, в прошлом сезоне они это доказали, в этом состав стал ещё сильнее. Здорово, что мы провели все три матча с ними в плотном режиме и дважды их обыграли. С нетерпением жду встречи с ними в официальных матчах», — цитирует Хэмилтона Metaratings.