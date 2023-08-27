Минское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода, но уступило «Торпедо» в овертайме
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» закончился товарищеский матч, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой подопечных Игоря Ларионова в овертайме со счётом 2:1.
На 15-й минуте первого периода Максим Летунов с передач Владислава Фирстова и Антона Силаева открыл счёт в матче.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
За 21 секунду до конца третьего периода Джемел Смит восстановил равенство в счёте.
На второй минуте дополнительного времени Алексей Кручинин принёс нижегородскому клубу победу в матче.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
27 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Фирстов, Силаев) – 14:28 (5x4) 1:1 Смит – 59:39 (6x4) 1:2 Кручинин – 61:21 (3x3)
В следующем контрольном матче минское «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 29 августа. «Торпедо» встретится с дальневосточным клубом 28 августа.
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