Минское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода, но уступило «Торпедо» в овертайме

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» закончился товарищеский матч, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой подопечных Игоря Ларионова в овертайме со счётом 2:1.

На 15-й минуте первого периода Максим Летунов с передач Владислава Фирстова и Антона Силаева открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

За 21 секунду до конца третьего периода Джемел Смит восстановил равенство в счёте.

На второй минуте дополнительного времени Алексей Кручинин принёс нижегородскому клубу победу в матче.

В следующем контрольном матче минское «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 29 августа. «Торпедо» встретится с дальневосточным клубом 28 августа.