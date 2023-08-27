Григоренко — о Федотове после армии: не думаю, что он сильно изменился
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от возвращения голкипера Ивана Федотова в клуб после прохождения армейской службы.
«Физическая форма Вани впечатлила. Очень здорово выглядит. Все рады, что он вернулся. На сборах здорово выглядит, хорошо играет. Мы ему поможем, чем сможем, а в сезоне он нам помогать будет.
Какие-то перемены в нём после армии? Ваня — хороший, спокойный парень. Профессионал своего дела, сосредоточен на работе. Не думаю, что он сильно изменился», — сказал Григоренко в интервью «Российской газете».
Напомним, Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА и разрешила играть голкиперу Ивану Федотову с 1 января 2024 года.
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