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ХК «Сочи» провёл презентацию команды на новый сезон

ХК «Сочи» провёл презентацию команды на новый сезон
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Сегодня, 27 августа, ХК «Сочи» провёл презентацию команды на новый сезон. На видео, представленном пресс-службой южан болельщики клуба с хоккеистами сделали общую фотографию с баннером «Хотим в плей-офф».

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге завершился турнир имени Николая Пучкова, в котором «Сочи» провёл четыре матча и не одержал ни одной победы, заняв последнее, пятое место.

В прошлом сезоне южане сыграли 68 встреч, в которых одержали 11 побед. С 32 результативными баллами «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет на выезде в Череповце с местной «Севертсалью». Встреча состоится 2 сентября в 17:00 мск.

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