Андронов: не слежу за новостями о сборной России, всё превратилось в информационную массу

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов рассказал, что скучает по выступлениям за сборную России, но не следит за новостями про неё.

«Конечно, скучаю. Сборная – это сборная, играть за свою страну – это всегда большая честь и удовольствие. Жаль, что сборная сейчас не играет на международных турнирах.

Слежу за новостями – допускают сборную или нет? Сейчас уже нет. Всё превратилось в информационную массу, которая никак не меняется. Если что-то действительно случится, то мы все это узнаем.

Президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что сборная России отстранена ради безопасности её игроков? Это политика, в которую не хочу лезть. Я буду рад и счастлив, если сборная России заново начнёт своё выступление на международных турнирах», — сказал Андронов в интервью «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Сергей Андронов сыграл за «Локомотив» 66 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков.