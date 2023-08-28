Андронов: не слежу за новостями о сборной России, всё превратилось в информационную массу

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов рассказал, что скучает по выступлениям за сборную России, но не следит за новостями про неё.
«Конечно, скучаю. Сборная – это сборная, играть за свою страну – это всегда большая честь и удовольствие. Жаль, что сборная сейчас не играет на международных турнирах.
Слежу за новостями – допускают сборную или нет? Сейчас уже нет. Всё превратилось в информационную массу, которая никак не меняется. Если что-то действительно случится, то мы все это узнаем.
Президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что сборная России отстранена ради безопасности её игроков? Это политика, в которую не хочу лезть. Я буду рад и счастлив, если сборная России заново начнёт своё выступление на международных турнирах», — сказал Андронов в интервью «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Сергей Андронов сыграл за «Локомотив» 66 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков.
- 28 августа 2023
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