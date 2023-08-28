Нападающий «Спартака» Бурмистров высказался о победе в Кубке мэра Москвы

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров прокомментировал победу в финале Кубка мэра Москвы с ЦСКА. Красно-белые выиграли со счётом 3:1 и стали победителями предсезонного турнира.
«Хорошо, что мы выиграли все игры – сейчас у нас был отличный тест против ЦСКА. Теперь мы знаем, что можем играть против такой сильной команды. Такие победы, как сегодня, точно придадут нам уверенности. Самое главное, что мы выиграли – теперь надо в таком же ритме войти в новый сезон!» — приводит слова Бурмистрова официальный сайт «Спартака».
В прошлом сезоне КХЛ «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице «Запада» и не вышел в плей-офф. В сезоне-2022/2023 31-летний форвард выступал за «Ак Барс» и «Металлург». В 42 матчах регулярки Александр набрал 5 (2+3) результативных баллов. В плей-офф в девяти играх за «Магнитку» хоккеист очков не набрал.
- 28 августа 2023
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