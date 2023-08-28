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«Атмосфера была великолепная». Виктор Антипин — о презентации «Трактора»

«Атмосфера была великолепная». Виктор Антипин — о презентации «Трактора»
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Защитник челябинского «Трактора» Виктор Антипин поделился эмоциями от предсезонной презентации команды.

«Очень классно было всё организовано, поэтому впечатления только положительные. Пришло много людей, несмотря на то что было холодно. Атмосфера была великолепная. Все прекрасно знают, что Челябинск – хоккейный город, и сейчас я смог почувствовать это. Хорошая поддержка нам необходима. В сезоне надо побеждать как можно больше и удачно выступить в плей-офф», — приводит слова Антипина официальный сайт КХЛ.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу, 1 сентября, матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. «Трактор» в своём первом матче встретится с тольяттинской «Ладой» 2 сентября в 16:00 мск.

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