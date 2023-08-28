«Не обращаю внимания на стереотипы, не верю в проклятия». С. Телегин — о Кубке губернатора

Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о победе в Кубке губернатора Челябинской области. В заключительном матче турнира челябинцы обыграли «Ладу» — 3:0.
«Идёт подготовка, она всё ещё продолжается. Сейчас финишная прямая перед сезоном, ещё присутствуют ошибки и в обороне, и в атаке. Главное, что выиграли. Дальше готовимся уже к чемпионату.
Не было ли недооценки соперника из-за того, что «Лада» в прошлом сезоне выступала в ВХЛ? У них состав сильный собрался. Не бывает слабых соперников. Так что недооценки перед игрой точно не было.
В начале сезона много матчей с «Ладой», такая игра – плюс? Конечно, это плюс и для нас, и для них: они узнают нас, и мы больше изучаем их игру. Посмотрим видео — будем готовиться, всё по плану.
Первые две игры у «Трактора» вышли за пределы основного времени, а третий матч получился на «ноль»? Это от игры зависит. Где-то шайба залетела, где-то нет. Зак нам помог хорошо. Не скажу, что что-то поменялось. Там одну забили, здесь — три. Ребята в этот раз начали брать на себя игру. Максим Шабанов — звезда. Никита Тертышный создавал второй гол.
Вокруг домашнего турнира «Трактора» сложился некий стереотип? Я лично не обращаю внимания на стереотипы, не верю в проклятия.
Антон Бурдасов говорил, что после двух сезонов в это сложно не верить, потому что сейчас другая команда и новые ребята? Абсолютно согласен с Антоном, это никак не должно сейчас на нас влиять. Антон прав», — приводит слова Телегина официальный сайт «Трактора».
- 28 августа 2023
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