Юрий Новиков: сложный период у «Спартака» закончился, началось возрождение

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Один уважаемый человек ввёл в нашу жизнь понятие реновации. Думаю, что у «Спартака» этот период уже закончился. Пришёл серьёзный тренерский состав, уважаемые в хоккее люди. Игроки на них смотрят и хотят стать лучше, выше и сильнее. Это люди из высшего хоккейного сословия.

Сложный период у «Спартака» закончился, началось возрождение. Дело даже не в том, что они выиграли Кубок мэра. Главное, что в клуб пришли серьёзные люди, которые отвечают за свои действия. Уверен, что «Спартак» обретёт какое-то лицо, крепко встанет на ноги, и тогда можно будет говорить о дальнейшей перспективе клуба», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».