Бывальцев: невыход «Трактора» в плей-офф — провал. Мы не смогли заменить ушедших лидеров

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о невыходе «Трактора», за который он выступал ранее, в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.

«Невыход «Трактора» в плей-офф – провал? Да, конечно. Тем более после сезона, в котором были завоёваны бронзовые медали. Тяжело что-то сказать. Со старта начали не очень хорошо. Не смогли выправить ситуацию, хотя матчей было достаточно. Все понимали, что постепенно играли лучше, но провалы всё равно оставались. Как восприняли это в команде? Всё было нормально, но, видимо, полностью команде сплотиться не удалось. Многие лидеры покинули «Трактор» перед предыдущим сезоном, заменить их мы не смогли», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.