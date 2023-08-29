Бывальцев: я провёл нормальный сезон. Но в команде 30 человек, нельзя повлиять на всё

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев поделился мнением о своём прошлом сезоне, в котором нападающий играл за челябинский «Трактор».

«Всегда хочется бороться за Кубок, в плей-офф совсем другая игра, другой накал. Но что поделать, в команде 30 человек, ты там не один. Нельзя повлиять на всё, что в ней происходит. Когда команда сплочена, все работают, то никаких проблем быть не должно. Если бы мы знали, из-за чего у нас было всё не так, то сразу бы это пресекли. Но, когда не знаешь, в чём причина, это проблема. Не понимаешь, с чего начинать, в чём копаться. Доволен ли своей игрой? В принципе, да, я провёл нормальный сезон. Можно было где-то сыграть получше, нет предела совершенству», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.