Эксперт верит, что форвард «Рейнджерс» Какко забьёт 20–30 голов за сезон НХЛ

Бывший игрок НХЛ, а ныне эксперт портала NHL Network, Майк Рупп поделился мнением о финском нападающем «Нью-Йорк» Рейнджерс Каапо Какко, выразив уверенность, что форвард сможет забить 20–30 голов в регулярном чемпионате сезона-2023/2024.

«Он будет на высоте и забьёт за 20 голов, может быть, даже и 30 шайб в этом сезоне», — сказал Рупп в эфире NHL Network.

Какко был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2019 года. С тех пор финский нападающий уже провёл четыре сезона в НХЛ. За «Рейнджерс» 22-летний Какко провёл 239 матчей, в которых набрал 98 (44+54) очков.

Какко никогда не забивал больше 18 голов за сезон. Данная отметка покорилась ему в прошлом сезоне, ставшем для него первым, в котором он провёл все 82 матча в регулярном чемпионате.