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«Шестёркин в СКА был вторым-третьим, а в НХЛ Везину выиграл». Ежов — о пользе лимита в КХЛ

«Шестёркин в СКА был вторым-третьим, а в НХЛ Везину выиграл». Ежов — о пользе лимита в КХЛ
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Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал о плюсах лимита на легионеров в КХЛ.

«Пару лет назад практически у каждого топового клуба был вратарь-иностранец, и я это прожил в СКА. Есть огромное количество хороших русских вратарей, которые всегда за кулисами были. Шестёркин в СКА был вторым и третьим, уехал в Америку и выиграл Везину, считается теперь одним из лучших. А здесь в плей-офф он даже в состав не попадал первым, играли шведы, финны. Они всегда его вытесняли. Лимит дал место русским вратарям.

Это увидели в прошлом году. Это хорошо для русского вратарского хоккея. В НХЛ русские вратари сейчас доминируют. Такой период начался. Было очень много финнов, шведов, канадцев, теперь очень много сильных русских вратарей. Думаю, это хороший пример для молодёжи, кто здесь, для следующего поколения. Думаю, это на пользу», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

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