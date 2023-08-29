«Там нет пропаганды». Титов объяснил, почему канадские хоккеисты приезжают в КХЛ

Бывший нападающий «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» Герман Титов объяснил, почему североамериканские хоккеисты продолжают приезжать играть в Россию, в отличие от большинства европейцев. Экс-форвард считает, что они не подвержены влиянию пропаганды.

«Почему канадцы, в отличие от европейцев, всë ещë соглашаются приезжать в Россию? Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Они зациклены на себе. Сейчас в Канаде довольно непросто. Большая инфляция, люди думают об этом, а не об украинцах.

Приехал ли я в Россию, потому что в Канаде всë плохо? Нет-нет. Потому что поступило хорошее предложение по работе», — приводит слова Титова Sport24.

Этим летом Титов возглавил молодёжную команду в системе СКА.