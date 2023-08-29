Г. Титов: в «Тракторе» игроки не хотели работать, кататься, стояли в средней зоне

Бывший тренер «Трактора» Герман Титов рассказал о своей работе в челябинском клубе.
«Почему, работая в Челябинске, лозунги настолько расходились с реальностью: говорили про атакующий хоккей, а получились 0:8 от «Йокерита»? Я же пришёл в «Трактор» после того, как они заняли третье место. Но в том бронзовом сезоне команда играла в очень тягучий хоккей, от печки. Они встречали в средней зоне, играли на контратаках. Большую роль играл вратарь Францоуз.
Я сразу сказал руководству, что я в такой хоккей играть не буду. Ребятам этот переход очень трудно давался. Гатиятулин долго работал, привил им этот хоккей. А игроки после смены тренера не поменялись. Мне приходилось заставлять их играть по-другому. Мы должны были не ждать соперника на красной линии, а накатываться на соперников сразу после потери шайбы. Мне дали в Челябинске всего месяц. Думаю, если бы дали побольше — у нас всё бы сложилось.
Руководство «Трактора» после отставки говорило, что не хватало дисциплины на льду? Я бы сказал, что игрокам не хватало выполнение моих требований. Они не хотели работать, не хотели кататься. Вместо этого они хотели стоять в средней зоне, как их учили. Понимаете, в современном хоккее никуда без движения. Должно быть много катания», — сказал Титов в интервью Sport24.
Ранее Титов объяснил, почему североамериканские хоккеисты продолжают приезжать играть в Россию, в отличие от большинства европейцев.
- 29 августа 2023
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