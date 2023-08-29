Бабаев: лимит на легионеров «3+2» в КХЛ — будет отлично, нужен ценз на иностранцев

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил желание КХЛ вернуться к лимиту в пять легионеров и предложил ввести ценз за иностранных игроков.
«Воспринимаю эти новости позитивно и положительно. Должно быть пять легионеров — я говорил об этом всегда. То, что протащили лимит в три легионера, — это только мешает нашему хоккею.
Что изменится при возвращении лимита в пять легионеров? Уровень лиги повысится, конкуренция добавится. Молодые игроки будут расти, потому что будет больше хороших хоккеистов в команде. Только я бы посоветовал ввести ценз на легионеров. Те два иностранца, которые добавятся, должны быть определённого уровня. Это должны быть хоккеисты с опытом игры в НХЛ и сборных, чтобы не брали кого попало. Лимит «3+2» — это будет отлично», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига хочет вернуть прежний лимит на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В будущем чемпионате клубы смогут допускать к встречам лишь трёх игроков.
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