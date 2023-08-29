Журналист The Hockey Writers оценил шансы Якупова вернуться в НХЛ

Североамериканский журналист Джесси Курвиль-Линч в статье на портале The Hockey Writers оценил шансы российского нападающего «Нефтехимика» Наиля Якупова вернуться в НХЛ. Напомним, на драфте 2012 года «Эдмонтон Ойлерз» выбрал игрока под общим первым номером.

«Для людей, которые болели за Якупова в Северной Америке, шансов на его возвращение в НХЛ практически нет. Он нашёл дом в КХЛ, и, похоже, ему нравится там. Хотя он никогда не был плохим нападающим в НХЛ, ему так и не удалось оправдать шумиху вокруг своего первого номера драфта и изменить игру, каким его хотели видеть «Ойлерз». К счастью, Наиль не позволил тяжёлому началу своей профессиональной карьеры остановить его, и продолжает оставаться солидным игроком в КХЛ», — написано в статье.

Якупов стал третьим после Ильи Ковальчука и Александра Овечкина российским хоккеистом, выбранным клубом НХЛ на драфте («Эдмонтон Ойлерс») под первым номером. В НХЛ Наиль отыграл 350 матчей, в которых набрал 136 очков (62 шайбы + 74 передачи).