Защитник «Адмирала» Чудинов: перед сезоном отдохнём и будем в оптимальном состоянии
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Защитник «Адмирала» Максим Чудинов подвёл итоги гостевого товарищеского матча с минским «Динамо» (4:3 Б). В этой игре он забросил первую шайбу своей команды.
«Равная игра в целом. Много стычек было, потому что часто играли между собой летом? Да нет. Просто что мы, что «Динамо», все готовятся к сезону — осталось-то всего пара дней. Поэтому все бьются, доказывают. Второй матч за два дня? Нагрузка нелёгкая, но ничего страшного — набираем форму. Лучше играть, чем тренироваться. Перед сезоном отдохнём и будем в оптимальном состоянии», — приводит официальный сайт КХЛ слова Чудинова.
В первом для владивостокской команды матче нового сезона «Адмирал» 3 сентября сыграет в гостях с ЦСКА. Начало встречи в 17:00 мск.
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