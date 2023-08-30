Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Адмирала» Чудинов: перед сезоном отдохнём и будем в оптимальном состоянии

Защитник «Адмирала» Чудинов: перед сезоном отдохнём и будем в оптимальном состоянии
Комментарии

Защитник «Адмирала» Максим Чудинов подвёл итоги гостевого товарищеского матча с минским «Динамо» (4:3 Б). В этой игре он забросил первую шайбу своей команды.

«Равная игра в целом. Много стычек было, потому что часто играли между собой летом? Да нет. Просто что мы, что «Динамо», все готовятся к сезону — осталось-то всего пара дней. Поэтому все бьются, доказывают. Второй матч за два дня? Нагрузка нелёгкая, но ничего страшного — набираем форму. Лучше играть, чем тренироваться. Перед сезоном отдохнём и будем в оптимальном состоянии», — приводит официальный сайт КХЛ слова Чудинова.

В первом для владивостокской команды матче нового сезона «Адмирал» 3 сентября сыграет в гостях с ЦСКА. Начало встречи в 17:00 мск.

Материалы по теме
Квартальнов — об игре с «Адмиралом»: такие матчи надо доводить до победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android