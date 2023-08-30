«Он постоянно говорит». Хоккеист «Барыса» Барбер вспомнил о совместной игре с Овечкиным

Американский нападающий «Барыса» Райли Барбер поделился эмоциями от игры в «Вашингтоне» вместе с Александром Овечкиным.

«Моя первая игра в НХЛ? Это была игра в Вашингтоне против Коннора Макдэвида и «Ойлерз». Я позвал на матч родителей. Не то чтобы этот матч сложился для меня очень здорово, но я получил массу впечатлений. Это то, что ты никогда не забудешь. Находиться в раздевалке напротив Алекса Овечкина, Кузнецова и иметь возможность разделить лёд с ними – это невероятно.

В раздевалке Овечкин чаще говорит или молчит? Он постоянно говорит, постоянно пытается мотивировать», – сказал Барбер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ. Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Барбером читайте на «Чемпионате»: