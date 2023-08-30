Нападающий «Барыса» Барбер оценил казахстанских игроков команды

Американский нападающий «Барыса» Райли Барбер поделился мнением об уровне мастерства казахстанских партнёров по команде.

«Я думаю, они классные хоккеисты. Уверен, они могли бы играть и в Северной Америке. Я на самом деле очень впечатлён тем, как игроки из Казахстана катаются и играют», – сказал Барбер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ. Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Барбером читайте на «Чемпионате»: