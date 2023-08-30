«Сибирь» анонсировала грядущий трансфер Прохоркина забавным видеороликом

Пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь» выпустила видеоролик, в котором маскот команды, «снеговик» слушает радио. По радио играет ряд песен, в которых фигурирует имя «Николай». Новым игроком «Сибири» станет нападающий Николай Прохоркин, недавно покинувший СКА.

В 2017-м Прохоркин стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача при показателе полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.