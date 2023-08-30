«Сибирь» объявила о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт форварда с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Отметим, что недавно Прохоркин сменил агента, вместо Андрея Мухачёва представлять интересы нападающего стал Шуми Бабаев.

Напомним, Прохоркин на прошлой неделе был обменян из СКА в «Сочи», однако в тот же день расторг соглашение с сочинским клубом и стал свободным агентом.

В 2017-м Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.

Нападающий представлял СКА на Зимних играх — 2018 в Пхёнчхане и помог сборной России завоевать золотые медали Олимпиады. В общей сложности Прохоркин провёл за СКА в КХЛ 172 матча и набрал в них 109 (49+60) очков.