«Люди просто зарабатывают деньги». Тренер по ОФП — о проблемах детского хоккея в России

Тренер по ОФП магнитогорского «Металлурга» Сергей Якимович рассказал, как некоторые детские хоккейные тренировочные лагеря пытаются заработать больше денег на детях, что идёт в ущерб их развитию и отбивает желание заниматься хоккеем.

«Сейчас появились летние хоккейные лагеря, которые стартуют в июне по следующей схеме: четыре тренировки в день – лёд, земля, лёд, земля без дневного сна. Как я отношусь к таким нововведениям? Я считаю, что это полное безобразие. Могу чётко сказать, откуда это идёт – люди просто хотят зарабатывать деньги. Из чего состоят эти сборы? Они все, как правило, коммерческие. Чтобы заработать больше денег, нужно добавить в них больше продукта. В нашем случае – тренировочного процесса. Если ты сделаешь одну тренировку, то банальные обыватели, а ими в нашем случае являются родители детей, посмотрят и скажут: «Ну что? Там один лёд! За что мы будем платить деньги?» Интересно, особенно если это ещё и какой-то выездной кэмп, где есть проживание. Получается, что проживание будет стоить, условно говоря, в три-четыре раза дороже самого тренировочного процесса.

Тренеры, для того, чтобы заработать большее количество денег, насыщают процесс. С утра лёд – это стоимость, потом зал – это стоимость, затем опять лёд и зал. Они не смотрят на качество восстановления детей, не смотрят на качество тренировочного процесса. Они просто дают объём, который стоит денег. Эти деньги платят родители, и ты на этом зарабатываешь. К сожалению, это так и выглядит, и это большая проблема. У меня у самого сын 2015 года, ему восемь лет, он тренировался в Питере в команде, и я видел детей, которые в каникулы как раз уходили на такие сборы, а потом возвращались тренироваться в команду. Могу сказать, что это было жалкое зрелище. Просто когда человек пошёл к девяти утра на тренировку в кэмп, потом у него ОФП, а в два часа дня уже командная тренировка, на которой ребёнок просто уже ползает. Какой в этом смысл? И потом, к 12-13 годам, у детей напрочь отбивается желание тренироваться», — сказал Якимович в интервью бывшему защитнику клубов КХЛ Никите Щитову.