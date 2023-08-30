«Ко всем будут какие-то санкции». Крикунов — о допинге, обнаруженном у игроков «Толпара»

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что у большинства хоккеистов «Толпара» после внеплановой проверки обнаружен допинг. Запрещённый препарат оказался в крови всех игроков, кроме травмированных и членов административного штаба команды.

«Нужно понять, что за допинг. Это может быть милдронат, который вообще не допинг, но был внесён в список запрещённых. Его давали раньше хоккеистам после тренировки, после игры, чтобы сердечная мышца сильно не страдала от тяжёлой работы. Мы же не знаем, какой там допинг. Может быть, это на самом деле милдронат. Он создавался, чтобы поддержать сердечную мышцу, а не для того, чтобы быстрее бегать и дальше прыгать.

Если речь о каком-то серьёзном препарате, санкции будут применяться ко всей команде в целом или же только к тренеру? Я не знаю, как они там определили, кто принимал, кто не принимал. Если они определили на самом деле, что это было, то, наверное, ко всем будут какие-то санкции.

У меня был такой случай на Олимпиаде. Олимпиада уже закончилась, и у нас у одного игрока обнаружили какой-то запрещённый препарат. Начали разбираться. Был суд в Швейцарии. Наш доктор принёс таблетки, которые он ему дал. Оказалось, что швейцарская компания взяла и добавила в эти таблетки какой-то запрещённый препарат, никого об этом не предупредили. И моему игроку тут же разрешили играть, потому что это чистая накладка фармацевтической компании. Ему тут же принесли извинения и сказали: «Можешь играть», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Сообщается также, что РУСАДА примерно в одни дни с клубной проверкой «Толпара» взяло допинг-пробы у десяти игроков команды системы «Салавата Юлаева», но с тех пор никакой информации о результатах не появилось.