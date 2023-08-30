Экс-тренер «Автомобилиста» Питерс, обвинённый в расовых оскорблениях, возглавит клуб WHL

Портал ESPN со ссылкой на источники сообщает, что бывший главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс возглавит клуб Западной хоккейной лиги «Летбридж Харрикейнз».

В 2019 году специалиста уволили из «Калгари Флэймз» из-за обвинений в расизме. Аким Алиу обвинил Питерса в оскорблениях на расовой почве. Якобы перед одной из тренировок в 2009 году тренер при всей команде допустил расистский комментарий.

Несмотря на то что прошло 13 лет с момента инцидента и четыре года с тех пор, как Алиу сообщил об этом, источники ESPN сообщают, что Питерс пытался извиниться перед Алиу только на прошлой неделе через третье лицо в ожидании возможности трудоустройства.

После того как Алиу рассказал о происшествии, стали известны другие подробности поведения Питерса в качестве тренера, в том числе обвинения в том, что он бил игроков руками и ногами, находясь на скамейке запасных в качестве тренера «Каролины Харрикейнз». Род Бриндамор, который был помощником Питерса, подтвердил, что данный инцидент имел место быть.

Питерс возглавлял «Автомобилист» с сезона-2020/2021 и был уволен в ноябре 2021 года. Вместе с клубом он вышел в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, где уступил будущему победителю — «Авангарду» (1-4).