Трямкин рассказал, почему у бывшего тренера «Автомобилиста» Питерса были слабые результаты

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о бывшем главном тренере екатеринбуржцев Билле Питерсе и о том, почему у 56-летнего специалиста были не самые лучшие результаты в клубе.
«Почему при Питерсе у «Автомобилиста» были слабые результаты? Я про Билла никогда не говорил плохо и не хочу его критиковать. Если попытаться объяснить, то мне кажется, что Билл маленько не до конца понял…
В ментальность российскую не вписался? Типа того. Тем не менее в целом как о профессионале ничего плохого о нём не могу сказать. Достаточно неплохой специалист. Мы пытались играть в постоянное давление. Но всё равно другие команды же не дураки: они готовятся к матчам с нами, смотрят нашу игру. Бывало, что у нас двоих-троих игроков режут одной передачей. Или мы в зону зашли, в дальний борт бросили — наш нападающий только туда рванул, а уже идёт на нас контратака.
Непонятно нам было то, что почему-то постоянно бежали, бежали, бежали вперёд. Питерс хотел, чтобы мы постоянно прессинговали. Но человек — живое существо, у него не будет постоянно столько сил. Должны были быть какие-то видоизменения.
При Заварухине у нас присутствует баланс. Мы вроде идём вперед, а вроде и все на местах», — цитирует Трямкина «Известия».
В текущем сезоне «Автомобилист» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
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