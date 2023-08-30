Коньков: атака «Спартака» опиралась на Хохлачёва, новость о его обмене удивительна

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил обмен нападающего Александра Хохлачёва из «Спартака» в «Амур».

«Для меня эта новость удивительна. Александр – тот человек, на которого опиралась атака «Спартака». Надо смотреть, какие комментарии будут от руководителей «Спартака». Может быть, всё это было обусловлено экономическими выгодами? Игроков уровня Хохлачёва тяжело найти на рынке. Красно-белые ставят перед собой новые цели, для них это была очень серьёзная боевая единица.

«Амур» получил солидного игрока, а «Спартак» – возможность развивать молодёжь. Возможно, на эти деньги они найдут равносильную замену Хохлачёву. Хотя сейчас ведущие игроки находятся при командах», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» рассказал о зарплате нападающего Александра Хохлачёва в «Амуре».