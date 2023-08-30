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Стала известна зарплата Александра Хохлачёва по новому контракту с «Амуром»

Стала известна зарплата Александра Хохлачёва по новому контракту с «Амуром»
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Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Александра Хохлачёва по новому контракту с «Амуром» составит 150 млн рублей за два года (по 75 млн рублей за сезон). Эта сумма не учитывает бонусы. Отметим, что в «Спартаке» зарплата хоккеиста на ближайший сезон-2023/2024 КХЛ составляла 40 млн рублей.

Форвард перешёл в хабаровский клуб в результате обмена со «Спартаком» на нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию.

Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

Хохлачёв — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013 в составе сборной России.

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