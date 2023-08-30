Фетисов — о допинге в «Толпаре»: доктор не может принимать такие решения без тренера

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допингом в молодёжном клубе «Толпар».

«Доктор клуба, если это правда, не может принимать такие решения без тренера. История с мельдонием (на данный момент в СМИ фигурирует именно этот препарат. — Прим. «Чемпионата») — дежавю для страны. Недавно общались с Сашей Овечкиным, как раз затронули тему допинга: их постоянно тестируют и выборочно, и общекомандно — контроль никто не отменял.

РУСАДА, ВАДА и все общемировые тренды никуда не делись: общепринятые правила, антидопинговый кодекс… Самое главное: зачем молодым людям всё это нужно? Есть Спортивный арбитражный суд, который подобными вопросами занимается. Сама по себе неприятная история, ребята должны понимать, что обманывать нехорошо. Тем более своих соперников на льду. Этот препарат должен был быть исключён из аптечек всех спортивных команд, а тем более молодых», — сказал Фетисов в интервью RT.

Сегодня стало известно, что после обнаружения допинга у семерых игроков «Толпара» руководство клуба отправило всю команду сдавать анализы — в итоге запрещённые препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных, и даже у техника с массажистом. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.