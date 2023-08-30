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Питерс пытался извиниться перед Алиу за расовые оскорбления через тренера НХЛ

Питерс пытался извиниться перед Алиу за расовые оскорбления через тренера НХЛ
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Бывший главный тренер «Автомобилиста» и клубов Северной Америки Билл Питерс пытался принести извинения Акиму Алиу, которого оскорбил на почве расовой ненависти, через посредника.

«На прошлой неделе со мной связался нынешний главный тренер команды НХЛ, чтобы попытаться принести извинения от имени Билла Питерса.

После того как произошёл инцидент, вместо того чтобы извиниться, он сделал всё, что было в его силах, чтобы исключить меня из игры более чем на 10 лет. По правде говоря, если бы я никогда ничего не говорил, он
всё ещё тренировал бы в НХЛ. Я сторонник вторых шансов, но только в том случае, если они искренни», — написал Алиу в своём «твиттере».

Сегодня портал ESPN со ссылкой на источники сообщил, что Питерс возглавит клуб Западной хоккейной лиги «Летбридж Харрикейнз».

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