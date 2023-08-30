Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с допингом в «Толпаре»

Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков оценил ситуацию с допингом в молодёжке уфимцев «Толпаре».
«В своё время мы старались усилить клубную вертикаль, которая была бы функциональной. В этой связи общались со всеми руководителями организаций, вплоть до президента Башкортостана Хамитова и уважаемого Абзы-Муртазы Губайдулловича. В их глазах мы нашли большую поддержку, и они с пониманием оказывали нам необходимую помощь!
Все руководители с пониманием и ответственностью подходили к своей деятельности в этом направлении! Ведь доморощенные спортсмены, хоккеисты очень важны для пропаганды спорта и развития детско-юношеского спорта, структуры которых входят в команды «Салавата Юлаева» и «Толпара»! Это не только спортивная лестница, но и социально важная миссия этих клубов в республике! И в наше время руководители клубов успешно справлялись с этой ролью», — сказал Быков в интервью RT.
Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на ситуацию с допингом в молодёжном клубе «Толпар».
- 30 августа 2023
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