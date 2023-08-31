«Главным судьёй для нас станет болельщик». Ларионов — об игре «Торпедо» в новом сезоне КХЛ

Главный теренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги предсезоной подготовки и рассказал, что ожидает от второго сезона в исполнении нижегородской команды.

«Как прокомментирую позднее начало сборов? Команда – это организм. Люди, которые приходят в коллектив, знают тебя, а ты знаешь их. Делать то, что мы сами делали в прошлом – абсолютно не хочется. Быть абсолютно утомлёнными и уставшими, выходя на первый матч сезона, мы точно не желаем. Два месяца находиться вместе тяжело психологически. На мой взгляд, 3-4 недели, но с очень высокими требованиями – это оптимальный вариант.

Мы прошли хорошую подготовку. У нас идёт ежедневный мониторинг каждого игрока. Наш медицинский персонал и тренеры по ОФП имеют «лекала» на всех: кому и в чём прибавить. Мы не проводим сборы для оценки прессой или экспертами. Мы делаем это так, как считаем нужным. А главным судьёй для нас станет болельщик.

Сложным ли будет новый сезон для «Торпедо»? А разве сезоны бывают простыми? Сезон – есть сезон, хоккей – это игра. За 3-4 месяца, что мы закончили играть, сама игра не поменялась. И мы будем следовать своему видению. Хотя и ожидаем несколько другого восприятия нас со стороны соперников. Самое интересное – это то, что ребята понимают ответственность. Ответственность перед тем, кто приходит на стадион или смотрит матч по телевизору. Ребята понимают, что они должны стать ещё лучше, чем в прошлом году. А сложность сезонов? В моей карьере легких сезонов не было, они были все тяжёлые. Но я знаю, что ребята будут в полном порядке. Мы будем расти вместе и открывать новые очень интересные имена», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» в первом раунде плей-офф обыграло московское «Динамо» в шести матчах, и уступило в следующем раунде петербургскому СКА в четырёх матчах.