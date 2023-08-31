Защитник «Вашингтона» — о Карбери: он хочет, чтобы игроки всегда старались изо всех сил

Защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари поделился эмоциями от работы с новым главным тренером «Кэпиталз» Спенсером Карбери. Хоккеист выступал под руководством специалиста за фарм-клуб «столичных» в АХЛ с 2019 по 2021 год.

«Я очень рад снова поработать с ним. У нас были хорошие отношения в «Херши», и я думаю, что он отличный тренер. Он из тех тренеров, которые хотят, чтобы все всегда старались изо всех сил. Он хочет делать игроков лучше. Мне это в нем очень нравится», — цитирует Фехервари пресс-служба НХЛ.

Напомним, Карбери с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». 41-летний Спенсер Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.