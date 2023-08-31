Главный тренер «Вашингтона»: телосложение Овечкина — чудо природы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что он на собственном опыте убедился, насколько физически крепок 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин.
«Что касается Алекса, и я впервые почувствовал это на собственном опыте, — это то, что его телосложение просто чудо природы. Его физическая форма в таком возрасте, и вызов этому возрасту — лишь часть того, что делает его особенным», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Вашингтон» назначил Спенсера Карбери на пост главного тренера 30 мая 2023 года. Специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, с которым клуб не попал в плей-офф.
За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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