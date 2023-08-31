Фигурист Евгений Плющенко вышел на лёд в свитере Кагарлицкого на шоу в Казани

30 августа в Казани прошло ледовое шоу «Союз чемпионов». Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вышел на лёд в свитере нападающего «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого.

«Евгений Плющенко надевает свитер Димы Кагарлицкого и мощно врывается на лёд. Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани», – говорится в сообщении пресс-службы «Ак Барса».

Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения.