Агент Худобина ответил спортдиректору «Металлурга» о завышенной сумме контракта игрока

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, прокомментировал слова спортивного директора «Металлурга» Сергея Гомоляко, который заявил, что сумма контракта хоккеиста была завышена.
«Действительно Антон Худобин начнёт сезон в ВХЛ в составе красноярского «Сокола»? Такой вариант не исключён. Недавно спортивный директор «Лады» Рафик Якубов дал интервью, в котором сказал, что контактов по поводу Худобина не было. Думаю, что журналисты неправильно интерпретировали его слова. Однозначно, с «Ладой» мы обсуждали эту тему, в команде была необходимость во вратаре и, возможно, ещё будет. У нас было понимание, что в Тольятти Худобин необходим. Но в «Ладе» приняли решение взять другого вратаря, и чемпионат покажет, правы ли в клубе были. Иногда хоккеисты подписывают контракты в сентябре-октябре, и Антон — профессионал, будет держать себя в форме. Место для него однозначно будет.
Худобин нормально относится к тому, что придётся поиграть в ВХЛ? Человек, который поиграл на таком высоком уровне, спокойно относится ко всему. Он не истерит, как некоторые игроки, которые, оставшись без контракта, начинают кричать, ножками топать. Антон всё понимает и воспринимает это спокойно.
Сторона Худобина просит «заоблачные деньги»? Не знаю, что является заоблачными деньгами. На сегодняшний момент, как мы считаем, этот игрок достоин 20-25 млн за год, и именно эта сумма фигурировала в переговорах», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Худобин сыграл один матч в НХЛ и провёл 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не проводил.
- 31 августа 2023
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