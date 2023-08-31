«Анахайм» подписал пробный контракт с Заком Кассианом

«Анахайм Дакс» подписал пробный контракт с 32-летним канадским форвардом Заком Кассианом, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в конце прошлого сезона Кассиан выступал за «Аризону Койотс», которая по итогам регулярки выкупила контракт Зака. Его зарплата по прошлому соглашению составляла $ 3,2 млн. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 51 матче регулярки, отметившись 2 (2+0) результативными действиями при показателе полезности «-18».

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Кассиан выступал за «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Аризону Койотс». В 661 игре Зак забросил 92 шайбы и отдал 111 результативных передач, набрав в общей сложности 203 очка с показателем полезности «-55».